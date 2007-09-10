Umask онлайн калькулятор

Значение

umask Файл (File) Директория (Directory) Права

(Rights) Владелец

(Owner) Группа

(Group) Остальные

(Other) Права

(Rights) Владелец

(Owner) Группа

(Group) Остальные

(Other) r w x r w x r w x r w x r w x r w x

Отмечайте необходимые права для файла и директории и получайте соответствующий им umask.

Помните — что umask существует не для всех сочетаний режимов доступа к файлам и директориям.

Что такое umask?

Если вы впервые встретились с таким термином как umask, или не уверены в своих знаниях, добро пожаловать к прочтению статьи на этом блоге: «Что такое umask и как установить права на файл или директорию»