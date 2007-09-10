Umask онлайн калькулятор
|Значение
umask
|Файл (File)
|Директория (Directory)
|Права
(Rights)
|Владелец
(Owner)
|Группа
(Group)
|Остальные
(Other)
|Права
(Rights)
|Владелец
(Owner)
|Группа
(Group)
|Остальные
(Other)
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Отмечайте необходимые права для файла и директории и получайте соответствующий им umask.
Помните — что umask существует не для всех сочетаний режимов доступа к файлам и директориям.
Что такое umask?
Если вы впервые встретились с таким термином как umask, или не уверены в своих знаниях, добро пожаловать к прочтению статьи на этом блоге: «Что такое umask и как установить права на файл или директорию»
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