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Umask онлайн калькулятор

Значение
umask		 Файл (File) Директория (Directory)
Права
(Rights)		 Владелец
(Owner)		 Группа
(Group)		 Остальные
(Other)		 Права
(Rights)		 Владелец
(Owner)		 Группа
(Group)		 Остальные
(Other)
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Отмечайте необходимые права для файла и директории и получайте соответствующий им umask.
Помните — что umask существует не для всех сочетаний режимов доступа к файлам и директориям.

Что такое umask?

Если вы впервые встретились с таким термином как umask, или не уверены в своих знаниях, добро пожаловать к прочтению статьи на этом блоге: «Что такое umask и как установить права на файл или директорию»

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